Tanel Padar sai eluaegse hotellikeelu

Muu hulgas tuli välja, et tal on olnud nii mõneski Lõuna-Eesti hotellis viibimise keeld. «Pidime nii mõneltki esinemiselt öösel tagasi sõitma,» muigas Padar.

Muusik meenutas sedagi, et kui ta mõne aasta eest Otepää Ironmani võistluseks valmistus, läks ta juba eelnevalt sinna laagrisse. Alles siis, kui Padar keeras autoga hotelli ette, kus laagri ajal ööbima pidi, meenus mehele, et tal on eluaegne selles hotellis viibimise keeld. Kuigi laagri korraldanud treener kinnitas Padarile, et keeld enam ei kehti, vangutanud prouad Padarit nähes retseptsioonis siiski pead. Siiski lubati tal hotellis peatuda, ent väga mugav see muusikule polnud. «Nädal aega hotellis süda puperdas, et äkki mõtlevad ümber.»