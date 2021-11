Lõuna-Eesti naised kandideerivad akadeemikuks

Tugevaim on konkurents rahvatervise valdkonnas, kus kandidaate suisa üheksa. Nende seas on ka Tartu ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi meditsiinilise mikrobioloogia professor ja osakonnajuhataja, valitsust nõustava teadusnõukogu juht Irja Lutsar. Ta on Räpina ühisgümnaasiumi vilistlane ja olnud enne Tartusse tööle siirdumist ka Võru rajooni keskhaigla pediaater.