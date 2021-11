Küsitlus: mis aitab praegu tuju üleval hoida?

PIRET HALJEND, pereõde

«Mõtlemine jõuludele. Mulle meeldib ettevalmistusaeg. Kõik on nii pime, tume ja siis hakkavad iga päev lisanduma jõulutuled, kaunistused. Minul on hästi: mul on programmile töö/kodu lisaks paar korda nädalas trenn, Saagu Parem keskus, küll vähenenud koosseisu inimestega, ja vallavolikogu tegevused. Kui tuju allapoole vajuma hakkab, on kõrval piisavalt toredaid inimesi, kes «süstivad» rõõmu.»

AIGAR KALK, ettevõtja

MIRJAM MÕTTUS, ajakirjanik

«Olen aasta ja neljakuuse poja ema. Mul ei jää mahti isegi märgata, et on pime aeg. Meil on ikka rõõmu aeg: iga ilmaga õue, tohutult kutsuvad porilombid, esimesed lumeräitsakad ninal. Mul on tegu, et väiksel noorsandil kannul püsida. Õhtul pärast lapse magama panemist mõnulen voodis raamatu seltsis, kuulatan akna taga lõõtsuvat tuult ja tean, et see ongi õnn.»