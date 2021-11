Ene Raudsepp on Otepää naisseltsi eesotsas alates 2013. aastast. 31 aastat tegutsenud selts annab oma jõukohase panuse, et kohalik elu oleks huvitavam ja sisukam. FOTO: Monika Otrokova/Otepää vallavalitsus

Otepää naisseltsi esinaine Ene Raudsepp on üks neist silmapaistvatest vanemaealistest, keda sotsiaalministeerium hiljuti tunnustas. Selle eest, et ta on aktiivselt panustanud kohaliku elu edendamisse ning mänginud kogukonnas kiiduväärselt olulist rolli.