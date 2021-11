«Oleme sõlminud koalitsioonilepingu Reformierakonnaga, et meie alus oleks laiapõhjalisem ja ka meie lubadused ja eesmärgid on sarnased,» ütles Georg Ruuda oma sõnavõtus. «Midagi sulgeda ei ole plaanis, mis tähendab, et 80-90 protsenti valla eelarvest on paigas.»