Valgamaa lühiuudised

Juurdeehitis võitis preemia

Koolikompleksi vanim osa on juugendarhitektuuri silmapaistev näide. Hoone ehitati haiglaks, kuid peatselt sai sellest tütarlaste gümnaasium. Keskmine, funktsionalistlikus stiilis hoone seisis 30 aastat tühjana. Juurdeehitisega taastati hoonestus Vabaduse ja Kungla tänava nurgal, kus see oli hävinud. Maja uus tiib markeerib vana hoonestusjoont, ja rikastab linnaruumi.

Valga vallaarhitekt Jiri Tintera tõdes, et koolihoone on viimaste aastate jooksul kolmas objekt, mille eest Valga omavalitsus saanud muinsuskaitseameti tunnustuse. «Eelmisel aastal saime auhinna lõvipeadega maja restaureerimise ning kaks aastat varem kreisihoone katuse ja fassaadide taastamise eest.»

Tõrva tahab jõuda 80% vaktsineerituseni

Tõrva vallavalitsus alustas vaktsineerimiskampaaniaga, et hoida valla elu avatuna ning jõuda 80 protsendini täiskasvanute vaktsineerituses. Tõrvakate kaasabil valmis ka video, et eeskuju abil julgustada inimesi vaktsineerima.

Vallajuht Maido Ruusmann sõnas, et kuigi üldine vaktsineerituse tase on Tõrvas pigem hea, siis kõige madalamad on näidud kooliõpilaste seas ja vanusegrupis 30–39 eluaastat. «Soovime võimaldada igale soovijale mugava vaktsineerimise – näiteks 17. ja 24. novembril on võimalik kutsuda vaktsineerija koju,» selgitas Ruusmann. «Kõige kiiremat infot saab küsida meie Covid-koordinaatorilt Kristi Napastilt telefonil 5454 5410.»