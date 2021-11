Eesti Lionsi piirkonna eestvõttel sai 8.–12. novembrini teoks algatus «Lahke naeratus loeb». Kõik tänavu esimesse klassi läinud 14 038 last said koostöös Suukooliga valminud kingikoti, mis sisaldab hambaharja ja -pastat, Suukooli ja Lionsi liikumise teabelehte, Punase Risti plaastrit ja helkurit.

Hambad on laulja töövahend

Aktsiooni patroon oli laulja Elina Netšajeva, kes tõdes, et lisaks kõlavale häälele kuuluvad terved ja hoolitsetud hambad tema põhiliste töövahendite hulka.

Sädenaised võeti õpilaste ja õpetajate seas lahkelt vastu. Koos tõdeti teema olulisust ja räägiti suuhügieeni vajalikkusest. LC Valga Säde president Triin Roo nentis, et on rõõm teha koostööd õpetajatega, kes on südamega oma õpilaste jaoks olemas.