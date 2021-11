Põlvamaa lühiuudised

Räpina volikogu valis juhid

Volikogus on kokku 21 kohta. Koalitsiooni moodustavad valimisliit Ühtne Vald, kel on vallavolikogus kuus kohta, Eesti Reformierakond, kel on viis kohta, ning Eesti Keskerakond, kel on neli kohta. Kuue kohaga on esindatud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. LEPM