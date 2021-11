Bolti elektrilised tõukerattad arendavad kiirust kuni 25 kilomeetrit tunnis, mis teeb neist linnaliikluses ebamugava kaaslase. Kõnniteel jalutajatele on nad selgelt liiga kiired, sõiduteel jäävad samas autoliiklusega võrreldes aeglaseks. Möödasõit vastassuunavööndi kaudu on aga teatavasti üks ohtlikumaid manöövreid.

Olen väga kaugel sellest, et tõukside üle viriseda. Tõsi, viimastel nädalatel on mul autoroolis olnud kaks ehmatavat kogemust, kui kergliikuriga nooruk õhtuste tänavalaternate valguses üle kõnnitee tuiskas. Autojuhtide reaktsioonikiiruse testimiseks pole see parim viis, sest kannataja on sellistel puhkudel eranditult tõuksiga sõitja.