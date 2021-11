Tõenäoliselt oleks ka ülejäänud Eesti inimestel huvitav teada, et keskerakondlik linnavalitsus on Tallinnas maksnud aastaid pensionäridele 125 eurot aastas sünnipäevatoetust. Selline pensionäridel vahe tegemine meie väikeses riigis on olnud väga ebaõiglane. Õiglane oleks ühesugune pensionipoliitika terves riigis, sest kuidas on Kagu-Eesti pensionär Eestile vähem oluline kui pealinna eakas.