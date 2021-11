Isamaa aasta isaks sai Pühajärve põhikooli õpetaja Peeter Kangur

Peeter Kangur on külavanem ning füüsika ja keemia õpetaja kohalikus Pühajärve põhikoolis ja ka tema abikaasa töötab samas koolis õpetajana. Neil on viis toredat last – väiksemad neist on kaksikud ja terve pere lööb kogukonnaelus aktiivselt kaasa.

„Mehed ja isad saavad ainult siis särada ning uhked ja ilusad olla, kui neil on olemas abikaasad,“ ütles aasta isa Peeter Kangur, kelle iseloomustuses on kirjas: „Peeter armastab vaieldamatult Pillet ja oma peret.“

„Mis saaks sellest veel ilusam olla, kui pereisa armastab ja hoiab ennekõike oma peret,“ lausus autasu üle andnud Isamaa Naiskogu IREN esinaine Riina Solman, kes soovis perele jõudu ja jaksu Valgamaale.

Isamaa aasta isa pere kohta on öeldud, et nad on üks armastusväärne kooslus. Koos tehakse rahvatantsu ja kui on abi tarvis, on Peeter ise, tihtilugu koos abikaasa ja lastega abis. Tema osaluseta pole külas toimunud ühtegi talgupäeva. Peeter ise on pärit suurest perest, kus haridus ja haritus on olnud au sees ja seda peab ta ka ise oluliseks. Aastaid on ta korraldanud Pühajärve ja küla lastele lastelaagreid.

„Tahame omalt poolt tänada Isamaa naiskogu IRENi, et kaheksa väärika kandidaadi hulgaks just meie pere ja meie isa välja valiti,“ lausus auhinna vastuvõtmisel Peeter Kanguri abikaasa Pille.

Tänavuse Isamaa aasta isa valisid kaheksa nominendi seast välja Isamaa Perede Ühenduse ja Isamaa Naiskogu juhatuse liikmed. „Aasta isa valik sai langetatud hääletuse tulemusena ja võitja selgus üksmeelselt, kuid konkurents oli tihe,“ ütles Perede Ühenduse esinaine Helen Hääl.

„See perekond on hästi ühtne ja meile läheb südamesse see, et pereisa Peeter Kangur osaleb laste kasvatamises täpselt sama palju kui pereema. Ta ei hoia ühestki tööst eemale ning teineteisega jagatakse kõike, nii rõõme kui muresid," lisas konkursikomisjoni tööd juhtinud Hääl.