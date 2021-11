Terviseamet: peresisese lähikontakti korral tuleb kõikidel jääda isolatsiooni

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul on koroonaviiruse delta tüvi väga nakkav. Ta soovitab vaktsineeritud ja haiguse läbi põdenud inimestel jääda peresisese lähikontakti korral vähemalt viieks päevaks eneseisolatsiooni. «Selle perioodi jooksul on soovitatav teha kaugtööd. Kui see ei ole võimalik, siis saab perearst väljastada haiguslehe,» selgitas ta ja lisas, et haigussümptomite tekkel tuleb võtta ühendust perearstiga.

«Näeme, et vaktsineeritud inimesed nakatuvad peamiselt pere ringis. Tavaliselt toob nakkuse perekonda vaktsineerimata laps, kes kodus nakatab ka oma vaktsineeritud vanemad või vanavanemad,» ütles Hanna Sepp. Ta lisas, et koduse kontakti korral on viirusekogus nii suur, et vaktsiin ei pruugi kaitsta nakatumise eest.

Sepp paneb südamele, et haigussümptomitega lapsi ei viidaks kooli ega lasteaeda. «Kui laps kaebab kergete haigussümptomite, näiteks kehva enesetunde või kõhuvalu üle, siis tasub kodus teha kiirtest. Lastel on tavaliselt sümptomid väga kerged ja lapsevanemad ei pruugi neid seostada koroona nakkusega,» rääkis ta. Lapsed, kelle vanemad on COVID-19 positiivsed, ei tohi mitte mingil juhul käia koolis või lasteaias.

Terviseamet tuletab meelde, et vaktsineerimata inimestel ja neil, kes ei ole haigust läbi põdenud, on kohustus jääda lähikontaktsena 10 päevaks karantiini. Positiivse testitulemuse korral peavad lähikontakti jääma ka vaktsineeritud ja viiruse läbipõdenud inimesed. Mistahes haigussümptomite tekkel tuleb püsida kodus ja võtta ühendust perearstiga.