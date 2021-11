Antsla vallavolikogus on kokku 17 kohta, millest valimisliidul Antsla-Urvaste on kümme, valimisliidul Koduvald kolm, Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal ning erakonnal Eestimaa Rohelised kummalgi vastavalt kaks kohta. «Küll aga on teada, et koalitsiooni tegema ei hakata,» ütles valimisliidu Antsla-Urvaste juht ning vallavanem Avo Kirsbaum Lõuna-Eesti Postimehele selle kuu algul. Toona sõnas ta sedagi, et seniste volikogu juhtide jätkamine on juba kokku lepitud.