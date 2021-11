Võrumaa lühiuudised

Setokeelne lasteaiarühm avati pidulikult

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna märkis, et esimest korda Setomaa ajaloos saavad lapsed õppida kohalikus murdekeeles. «On ka teisi lasteaiarühmi, kus iga nädal toimuvad pärimuskultuuritunnid, kuid nii, et õpe ongi ainult kohalikus murdes – see on midagi ainulaadset ja esmakordset.»