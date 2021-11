Sten Mahov: võimulolek nõuab ohverdusi

Ehkki ametikohale valitu ei pea seda ise kõrgelt kukkumiseks, vaid võimaluseks tutvuda selle linnavalitsemise osaga, kus tal varem kogemus puudus, ei saa olla kindel, et see jutt on lõpuni siiras. Majandus- ja kommunaalteemadega tegelenud abilinnapeast on ju nüüd saanud põhimõtteliselt linnavolikogu lihtliige, kuigi selle aseesimehena on tema võimuses nüüd juhtida volikogu istungeid esimehe puudumisel.