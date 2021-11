Võru linnavolikogu juhid said paika

Selle kuu algul sotsiaaldemokraatide, Reformierakonna ja Keskerakonna vahel sõlmitud koalitsioonileppe järgi on neil 21-kohalises volikogus 14 mandaati. Salajane hääletus näitas, et koalitsiooni hääled pidasid: Haugas kogus 14 ning Pent seitse poolthäält. Uueks volikogu esimeheks valiti Haugas, kellele on see esimene kord võtta osa linna juhtimise vastutusest.