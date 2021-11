«Allüksused on formeeritud ja võime öelda, et kõik allüksused, kõik elemendid on tegutsemisvõime saavutanud. Nipet-näpet on veel sättida, aga üldiselt võime rahul olla,» ütles 27. pioneeripataljoni ülem major Martin Suur eile pärastlõunal. «Oleme oma reservväelased vastu võtnud, nad varustanud, relvastanud. Oleme neist moodustanud allüksused ja praeguseks jõudnud harjutusväljale, kus hakkame läbi viima koostegevuse õpet.»