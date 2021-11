Kuusk sõitis Võrumaalt Tartusse

Kinnistu omanik Martin Lupp ei raatsinud senini vahetult vundamendi läheduses kasvanud puud maha võtta. «Puu langetamisel peaks ikka mõte olema. Olen ise koos selle kuusega kasvanud, minu sündides oli see väike puuke,» rääkis 36-aastane mees, kelle maakodu õuel kasvav umbes 17–18 meetri kõrgune kuusk Tartu jõulupuuks välja valiti. Lupp on rahul, et sai puu tartlastele jõulurõõmuks saata ja endisaegse vundamendi kasutusele võtta.