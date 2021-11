Artti Aigro seljatas vigastuse

«Sada protsenti jalg korras veel ei ole ja teatud hetkedel teeb ka valu, kuid eks selliste vigastuste puhul on see paratamatus. Kindlasti ma liiga jalale ei tee ja üle ei koorma, tänagi esimesel hüppetreeningul pärast vigastust sooritasin kõigest neli hüpet,» vahendas Team Aigro noormehe esimesi treeningujärgseid muljeid. «Hüpata saan, see on peamine ja see teeb suurt rõõmu. Üllatavalt head hüpped olid esimese treeningu kohta.»