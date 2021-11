Triin Roo, LC Valga Säde president

«Eks olukord on keeruline ja alati tundub, et võiks midagi paremini teha. Hästi palju võhma läheb omavahelise kraaklemise peale. Andrus Ansipi ja Kaja Kallase suhtlus on ehtne näide. Need kraaklemised võiks erakonnasiseselt ära teha ja rohkem proovida ühiselt häid otsuseid välja mõelda, kuidas olukorda parandada, mitte anda hinnanguid erakonnakaaslaste tööle. Hinnangute andmine käib infost rohkem üle kui see, kuidas elu paremaks teha.