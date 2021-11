Jaan Luht kirjeldas, et päästeteenistus viis Raudtee tänavalt leitud rebase esmalt Valga loomapäästegrupile, kes looma tema juurde tõid. Rebane oli kehvas seisus. «Kuna tal olid väga tugevad närvinähud, lihastõmblused, siis alati tuleb kahtlustada marutaudi. Pärast eutanaasia teostamist läks loom järgmisel päeval veterinaar- ja toidulaboratooriumisse Tartusse. Kõigepealt tuli vastus, et marutaudile negatiivne. Palusin, et nad uuriks ka koerte katku olemasolu. Labor ei tee seda Eestis, vaid saadavad selle Saksamaale. Saksamaalt kuupäeval 12.11 tuli vastus, et ta on koerte katkule positiivne,» lausus Luht.