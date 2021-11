Enim positiivseid teste oli Valgamaa koolis

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul on nüüdseks kolm nädalat kestnud kiirtestimine koolide poolt hästi vastu võetud ning sellega on harjutud. "Koolid on rahul, et testimine aitab õppeasutusi avatuna hoida ning pakub kogu kooliperele täiendavat turvatunnet," tõdeb Kersna. "Kiirtestimist on kavas jätkata veebruarini - täpsemalt sõltub see viiruse leviku olukorrast."