Kristina Kallas käis Põlva hooldekodul vabatahtlikuna abis

Kallas lisas, et see oli vaieldamatult üks rikastavamaid kogemusi tema elus. «Need inimesed, kellega ma kahe täispika ja kahe pooliku tööpäeva jooksul tuttavaks sain, nii hooldajad, teised vabatahtlikud kui ka elanikud, avardasid minu maailma väga palju. Ma ei oleks sellist elukogemust saanud, kui ma poleks julgenud juhatajale eelmisel nädalal helistada ja end appi pakkuda. Ma õppisin uusi oskusi – lamava vanainimese söötmist, dementsusega inimestega kontakti loomist. Ma kogesin ainult positiivseid emotsioone, kuid kuulsin lugusid eludest, milles on olnud vähe positiivset poolt. Vaikselt hakkab Covid majast taanduma, isolatsioonis on vaid veel 3 tuba ja ka töötajad naasevad järgmisel nädalal. Teisipäevaks paluti mind siiski veel appi,» lisas Kallas.