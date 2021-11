Piirivalvurid tabasid Setomaal salakaubavedaja

21. novembri öösel kella 3 paiku tuvastasid piirivalvurid Setomaa vallas Kostkova küla lähedal piirialal ebaseadusliku piiriületuse ühe inimese poolt, kes kandis seljas kaht kasti. Sündmuskohale reageerisid piirivalvurid, koerapatrull ja droonimeeskond, kes leidsid piirialalt ebaseaduslikule piiriületusele viitavad jäljed ning peagi peeti kinni ka salakaubaveos kahtlustatav mees. Tegu on Eesti kodanikuga, kes on varasemast juba piirivalvuritele tuttav. Ta viidi arestimajja ning juhtumi kõigi üksikasjade selgitamiseks alustati menetlust, mida viib läbi maksu- ja tolliamet.

Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Meelis Saarepuu märkis, et piirivalvurid tuvastasid oma tavapärase töö käigus piiriületuse kohas, kuhu piiritaristu või teiste tõkete rajamisega ei ole hetkel veel jõutud. „Võimalik, et salakaubavedaja lootis ekslikult sellele, et saab antud piirilõigus mingil moel piirivalvuritele märkamatuks jääda. Piirivalvuritel on aga silmad ja kõrvad kõikjal ning nii tuvastati rikkumine ja tabati salakaubavedaja kiiresti,“ lisas ta.