Külakeskuse kõrvale kerkib uudne jalgpallisein

«Järgmisel aastal valmiv Saverna noortepark pole siiski mõeldud ainult noortele, vaid see on vaba aja veetmise koht kõigile,» rääkis Kanepi vallavolikogu esimees, eelmise nädala keskpaigani vallavanema ametis olnud Piret Rammul. Ta lisas, et tegemist on vana ideega, mis saanud nüüd uue kuue ja asukoha.