Kaspar Kurve: rohepöörde iva peitub tegudes

Glasgow’s peetud kliimakonverents on lõppenud. Tegemist oli juba 26. taolise tippkohtumisega ning seekordse kokkusaamise kontekstis täitus vaat et terve globaalne meedia loosungite ja väidetega nagu «tegu on viimase võimalusega» või «kas nüüd või mitte kunagi». Analüütikute arvamused lähevad konverentsi edukuse suhtes lahku. Fakt on, et mingisuguseid kokkuleppeid sõlmiti, aga ka see, et praegused sammud ei ole piisavalt ambitsioonikad, et hoida planeedi soojenemine kokku lepitud 1,5 kraadi piires.