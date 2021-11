Teisipäevast hakkavad maanteedel kehtima talvised piirkiirused

Kõigil 2+1 ja teatud 2+2 teede lõikudel jääb kiiruspiiranguna kehtima 100 km/h. Mujal on suurimaks lubatud sõidukiiruseks 90 km/h.

«Kindlasti tuletame liiklejatele meelde, et suurim piirkiirus ei ole kohustuslik. Jälgida tuleb tee- ja sõiduolusid ning valida sellele vastav kiirus,» ütles Transpordiameti maanteeliikluse juhtimise üksuse juhataja Siim Vaikmaa. «Talviste teeolude korral tasub meeles pidada, et möödasõit võib võtta oluliselt rohkem aega ning kuna 2+1 teedel on möödasõidurajad piiratud pikkusega, siis tuleks seda ohtlikku manöövrit vältida. Ka 2+2 teedel võib möödasõidu sooritamisel teekatte libedus erinevatel sõiduradadel olla erinev.»