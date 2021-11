Haanjas pandi lumekahurid huugama

Keskuse juht Anti Saarepuu ütles Lõuna-Eesti Postimehele, et hommikul alustati tööd nelja lumekahuriga. Kui olud on soodsad, saab keskuse suusarajad spordisõpradele taas avada kõige varem mõne päeva pärast.

"Suusaradade valmimiseni läheb veel aega: vajame ikka mõned ööpäevad jutti lumetootmist ja selle eelduseks on vähemalt neli miinuskraadi," selgitas Saarepuu ja lisas, et looduslikku lund on Haanjas praegu maas ainult väike kirme.