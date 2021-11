Mulgimaalt rändab soome-ugri kultuuripealinna tiitel Udmurdimaale

«Mulgimaalt lendab Tsirk edasi Udmurdimaale. Soome-ugri kultuuriaasta on meid hõimurahvastena üksteisele lähemale toonud. Oleme kõik omal moel kogenud, milline on vabaduse hind. Täna on meil võimalus kõneleda mulgi keelt ja õpetada oma lastele mulgi mustreid. See on väärtus, mida hinnata võrdselt vabadusega,» lisas Grenberg.

Soome-ugri kultuuripealinna aasta lõpetamisel tähistatakse ka Mulgi Kultuuri Instituudi veerandsajandat juubelit. Just Mulgi Kultuuri Instituut on olnud kultuuripealinna aasta eestvedaja. Grenbergi sõnul hoiavad mulgi keel ja kultuur Mulgimaa juuri ning olemust ning just sellega Mulgi Kultuuri Instituut tegeleb. «Instituudi põhikirjaline eesmärk on hoida ja arendada mulgi keelt, kultuuripärandit ja identiteeti ning kaasa aidata piirkonna arengule. On sümboolne, et just aastal, mil Mulgimaa kannab soome-ugri kultuuripealinna tiitlit, tähistame ka instituudi 25. juubelit,» lisas Grenberg.