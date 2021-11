Ilmaennustajad jäid talve suhtes eri meelt

Küsimusele, kas tuleb külm talv, vastas ta: «Kui arvestada seda, et lõunasse lendas massiliselt ka neid liike, kes oleksid võinud rõõmsalt meil talvituda – tihaseid, leevikesi, urvalinde ja pöialpoisse –, siis arvan, et eelolev talv tuleb viimaste aastate üks karmimatest.»

Soomaal Raudna jõe ääres elav Kuusekäära talu peremees Indrek Hein, kes on aastakümneid looduse märke üles tähendanud, ennustas aga praeguste märkide põhjal, et tuleb pigem pehmepoolne talv.

«Minu ülestähenduste järgi enne pööripäeva talve moodi ilma üldse ei paista. Sitikad ja satikad on seniajani liikvel. Ärkavad kohe üles, kui mõni soojem päev on,» kõneles ta. «Jõuluajal võib natuke lund tulla, aga pelgan, et see sulab kohe ära. Jaanuari keskelt võib natuke talve tulla.»