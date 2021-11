Näitus meenutab Võru Kandle ajalugu

Juba 140 aastat, läbi ajaloo keerdkäikude, on nimi Kannel olnud Võrumaa eestlastele omamoodi rahvuslik sümbol. 1900. aastal avatud Kandle maja, mis aastatega läbi teinud palju muutusi, on ikka olnud paik, kus saanud kõneleda eesti keelt, kanda eesti rahvariideid, üheskoos mängida, laulda ja tantsida ning kõigest sellest rõõmu tunda.

«Ei, see ei ole portfoolio. Üksnes väljavõte, väike nope nendest kontserdi-, teatri-, festivali- ja näituseplakatitest, mille kujundamine mulle usaldatud,» ütleb kujundaja Marika Vaher. «Mõni neist pärit suisa sajandi algusest ja sestap ka ajastupärane visuaal. Püüan näidata Võru Kandle tegevuse eri tahke ja traditsioone. Nende failide otsingute käigus kõikvõimalikelt ketastelt kogesin, et hea emotsioon ei hägustu aegade jooksul, vaid võimendub.»

Pöördudes näituse külastajate poole, nendib ta, et küllap paljud neist on ühel või teisel reklaamplakatil välja kuulutatud peol tantsinud, laulnud, mänginud või etelnud. «Hea vaataja, külastaja, kolleeg! Ehk leiad sinagi nende reklaamide kaasabil mõne aastakümnete taguse ürituse, mille ellukutsuja, järjepidevuse hoidja, korraldaja või toetaja oled olnud. Tahan arvata, et kogetu ja läbielatu põhjal võid tunnistada – see oli seda väärt,» ütleb Vaher.