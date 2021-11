Antsla valda veab ka edaspidi Avo Kirsbaum

Vallavanema ametikohale esitas Kirsbaumi (VL Antsla-Urvaste) kandidatuuri volikogu aseesimees Margus Klaar (VL Antsla-Urvaste). «Olen kohalikus omavalitsuses toimetanud kümme aastat, alustasin tööd Urvaste abivallavanemana, kust siirdusin enne haldusreformi majandusspetsialistiks Antsla vallavalitsusse. Olin vallavalitsuse liige, viimased neli aastat olen olnud vallavanem. Selja taga on töökas ja toimekas periood, soovin, et valla areng ei peatuks pärast neid valimisi, vaid hoogu juurde anda,» lausus Kirsbaum oma tutvustuses.

Tema sõnul on kokku lepitud Antsla gümnaasiumi rekonstrueerimises, ees ootab Linda rahvamaja remont, liiklusohutuse ning terviseedendamise poole pealt on oluline jätkata ka kergliiklusteede ehitamisega. Järgmise nelja aasta jooksul soovitakse arenguid näha ka Antsla linnasüdames, lipuväljakul ümbruses, anda uut ilmet Antsla staadionile. «Antsla maine on hea, aga seda saab paremaks muuta koostöös volikoguliikmetega. Kui haldusreformijärgne suurem paberimäärimine möödas, suudame ka sellele rohkem rõhku panna,» kommenteeris ta.