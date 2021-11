Gümnaasiumi etteotsa asub endine sõjaväelane

Konkurss direktori leidmiseks osutus väga tugevaks: osales 13 kandidaati. Muu hulgas tuli neil läbida videovoor, sooritada juhi isiksuseomaduste test ja osaleda meeskondlikus ülesandes. Kaheksaliikmelise konkursikomisjoni üksmeelne seisukoht oli, et Põlva gümnaasiumi koolipere saab senisele väga heale juhile väärilise järeltulija.

Kadaste on töötanud üle 20 aasta juhtivatel kohtadel nii kaitse- kui justiitsministeeriumi valitsemisalas. Ta on õpetanud ja kursusi juhtinud kaitseväe akadeemias ja Võru lahingukoolis. Kadastel on sotsiaalteaduste magistrikraad ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise erialal.