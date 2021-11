Põlvamaa lühiuudised

Raamatukogu tunnustab lugejaid

Põlva keskraamatukogus on 95. sünnipäeva puhul täna kavas tähtpäevaprogramm.

Kogu päeva on võimalik kolmandal korrusel tutvuda tulevase kaugtööruumiga ja mängida lasteteeninduses loteriid.

Väljas on ka neli näitust.

Põlva raudteeülesõit on ajutiselt kinni

Hooldustööd tellis Eesti Raudtee AS ning neid teeb GoTrack OÜ.

Liinibusside läbipääs mainitud ülesõidukohas on tagatud neljapäeval kuni kell 20ni. Ümbersõit toimub Põlva ringtee, Põlva–Karisilla, Holvandi–Partsi, Miiaste–Kanassaare ja Põlva–Vanaküla tee kaudu.

Klaver sõitis remonti

Mõne päeva eest sõitis kapitaalremonti Põlva kultuuri- ja huvialakeskuse ainuke kontsertklaver. Nagu asutus ühismeedias teada andis, peaks see juba uue aasta algul rõõmustama publikut ja esinejaid värske kõla ja väljanägemisega.

Näitus tutvustab rabahääli

Räpina loomemajas on 11. detsembrini üleval Kaia Hommiku maalide näitus «Kirmsi raba hääled». Sellel saab vaadata ja kuulata Kirmsi hoiuala looduskaitse all olevaid linnuliike – tetre, hoburästast ja lähiümbruses peatuvat sookurge.

Samuti kutsub kunstnik kohtuma «Piiripealsete puudega». Miks need puud just piiripealsed on, selgub juba näitusel. LEPM