Võrumaa lühiuudised

Keskuse juht Anti Saarepuu ütles, et nädala esimesel hommikul alustati tööd nelja lumekahuriga. Kui olud on soodsad, saab keskuse suusarajad spordisõpradele taas avada nädala keskpaigas.

«Suusaradade valmimiseni läheb veel aega: vajame ikka mõned ööpäevad jutti lumetootmist ja selle eeldus on vähemalt neli miinuskraadi,» selgitas Saarepuu ja lisas, et looduslikku lund oli esmaspäeval Haanjas maas ainult väike kirme.

Võru noortekeskus kutsub üles linna ehtima

Klubi toetab stipendiumiga noort treenerit

Werro Originaal on Võrust pärit noorte loodud ja juhitav MTÜ, mille põhieesmärk on edendada Kagu-Eesti spordielu. Kuna klubi liikmed on kõik noorena Võrumaal treeninud, saavad nad hästi aru, kui tähtis on, et väikses kohas tegutsev treener oleks hingega asja juures.