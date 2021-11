Kooli direktor Hannely Luik-Stogov lausus, et otsuse 8. klassid kaugõppele saata tingis muret tegev statistika. «87 õpilast on 8. klassides kokku. 15. novembril puudus neist 30, siis 23, 34, 32, 46, eile 45 õpilast. Möödunud nädala jooksul pluss eilne päev on kaheksandike hulka tulnud kuus PCR- või kiirtesti positiivset tulemust,» kirjeldas Luik-Stogov teisipäeval.