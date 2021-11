Omad rõõmud ja mured on ka autoomanikel. Talviselt valged sõiduteed ergutavad lörtsise novembri lõppedes meeli ja pakuvad silmailu. Praktiline igapäevaelu tähendab paljudele aga praegu seda, et nad ootavad endiselt, et saaksid suvised rehvid talviste vastu vahetatud. Järjekorrad on kuni kahe nädala pikkused. Pakane ja libedus tähendab ka suuremaid kütusekulusid, paljudele akudele lüüakse aga hingekella.