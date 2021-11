Iga kooli unistus on anda noortele eeskuju, mis õpetab neid olema julge ning ettevõtlik. Teadlikkus ning valmidus olla elus uudishimulik, vastutustundlik ning mitte karta eksida on ettevõtlusõppe üks osa. Kuidas on aga lood Võrumaa noorte hulgas? Kuivõrd on see valdkond viimastel aastatel arenenud, mis on eriti hästi ja kus on arenguruumi?