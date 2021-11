Oma tütrega pole ta silmast silma kohtunud juba kuus aastat. Just nii pikaks on veninud ühe Lõuna-Eesti naise võitlus lahutuse järel isa juurde jäänud lapse pärast, keda eksmees temaga kohtuda ei lase. Kuidas hoida ära laste tükkideks tõmbamine, kui perekond laguneb, on küsimus, millele Eestis praegu head vastust pole.