«Paljulapselise pere peana tean, kui oluline on lastele jõulurõõm ja millist rolli mängivad selles kingitused, mida lapsed südamest soovinud,» lausus Maxima Eesti tegevjuht Edvinas Volkas. Lõuna-Eestis ootab kampaania käigus kinki 161 last, neist 99 Valgamaal, 46 Võrumaal ja 16 Põlvamaal.

Pikalt on käinud koostöö lasterikaste perede liiduga, kes esindab kolme ja enama lapsega perekondi kõikjal Eestis. Tänu sellele on kingisaajate hulgas ka 500 suurperedest pärit last. «Laste unistused on sageli ka üsna praktilist laadi. Nii näiteks soovitakse uut hambaharja, sokke, kokaraamatut või kõrvaklappe koduste koolitööd tegemiseks,» märkis liidu president Aage Õunap.