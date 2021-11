Võistluste pressiesindaja Andrei Kastša tunnistas teisipäeval Venemaa meediale, et pärast MK-etappi on mitu sportlast haigestunud koroonasse ja viibivad haiglas.

«Nižni Tagili haiglas viibivad koroonaviirusega nakatunud sportlased, kellel on kergemad sümptomid. Mõni suusahüppaja on suunatud ka paremate tingimustega Jekaterinburgi haiglasse,» lausus Kastša, kelle sõnul järgiti kõiki kehtivaid reegleid.

Artti Aigro tiimi esindaja Lauri Õlli andis Postimehele teada, et Eesti mägikotkas läbis Venemaal mitu koroonatesti. Kõik need said hiljem negatiivse vastuse ja Aigro sai Soome sõita, et osaleda sellenädalasel MK-etapil Rukal.