«Meil oli Anzoriga imeline aeg, kuid argine reaalsus on see, et tema elu on Gruusias ja minu oma Eestis. Ma teen siin kire ja armastusega oma teletööd ja muid projekte ning pikas perspektiivis ei ole mul võimalik oma elu kahe riigi vahel jagada, samamoodi Anzoril.» Seetõttu tegidki nad otsuse jääda sõpradeks ning püüavad eluga edasi liikuda.

«Elu on täis tohutult palju huvitavaid hetki, võimalusi ja inimesi ning oluline on võtta maksimum, kuid samavõrd oluline on osata õigel hetkel loobuda. Ma olen tohutult tänulik Anzorile koosoldud aja, seikluste ning oma maailma jagamise eest – see oli erakordne kogemus. Kuid nüüd on mul aeg edasi liikuda ja jätkata oma maailma loomist,» rääkis Uibomägi.