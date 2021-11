Juur seadis kokku uue huumorikogu

Vikerraadios oma raamatut tutvustamas käinud autori sõnul on teose puhul tegu ajatu klassikaga, mida kannatab alati lugeda.

«Lugu, mis on selle raamatu pealkirja allikas, koosneb minu diskomälestustest varajases nooruses. See pikk tüdruk oli ka tegelikult olemas,» rääkis Juur ja lisas, et kohtus neiuga ühel talvisel tantsuõhtul 1979. aastal Otepää kultuurimajas.