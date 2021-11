Kuivõrd on sotsiaaltransport end aasta ja paari kuuga sisse töötanud?

Arvan, et korralikult. Aasta jooksul on esitatud 3371 tellimust, meil on nüüd nii teadmised kui välja kujunenud maht. Alustasime eelmise aasta 14. septembrist ning aasta lõpuks oli tellimusi vaid mõnisada. Nüüdseks on sõite klientidega kuus kuni 35 000 kilomeetrit. Teenindame päris suurt piirkonda ja mõnigi kord on nelja sõitjakohaga auto olnud täis. Vahel on autos olnud kaks klienti ja kaks saatjat, aga on olnud ka neli klienti. Meie klient on inimene, kelle omavalitsus on teenusele suunanud, sest ta ei saa kasutada ühistransporti.