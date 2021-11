Seto traditsioonide hoidja pälvis kodanikupäeva aumärgi

Aasta kodaniku väljakuulutamisel ütles siseminister, et tänane aasta kodaniku aunimetuse pälvija Irja Lutsar on mitte ainult käesoleva aasta, vaid viimase kahe aasta nägu. Tema kandidatuuri esitaja on välja toonud Irja Lutsari silmapaistvalt väärika, rahuliku ja mõistva panuse kodanikuteadvuse ja ühiskonna sidususe suurendamisse. Aasta kodaniku aunimetust anti sel aastal välja 19. korda.