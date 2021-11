Täna kella 13 paiku tuvastasid piirivalvurid Setomaal piiriäärsel alal kahe kahtlase inimese liikumise. Teiste seas liikusid antud kohta Saatse kordoni koerajuht ühes teenistuskoer Vicoga. Kohapeal peeti kinni kaks inimest, kes viidi asjaoludes selgitamiseks kordonisse. Neist üks oli Ecuadori ja teine Saksamaa kodanik.

Kahetsusväärselt leidis piirijuhtumile reageerimise käigus aset aga õnnetus, kus Saatse kordoni teenistuskoer Vico vigastas lõiketraadis oma käppasid. Koer viidi kohe loomakliinikusse, kus talle anti abi ning lubati seejärel kodusele ravile. Praeguseks on koer reibas ja näib, et temaga saab kõik korda.

«Soovime Vicole kiiret paranemist,» sõnas Saatse kordoni juht Arvi Suvi. «Tõsi on, et piiril töötades annavad meie teenistuskoerad alati endast maksimumi, et iga liikumine või ka lõhn saaks tuvastatud. Midagi kahtlast avastades on koera adrenaliin tavapärasest kõrgem ja keskendudes võimalikule piiririkkumisele, läheb koer piltlikult öeldes kasvõi läbi tule, vee või ka teiste tõkete.»

Kordonijuht lisas, et ajutiste tõkete paigaldamise eel uuriti põhjalikult, milline on olnud lõiketraadist tõkke mõju loomadele.

«Saime teadmise, et lõpuni ei saa paraku välistada iga juhtumit, kus mõni suurem loom lõiketraadi tõttu kogemata viga võib saada,» ütles Arvi Suvi. «Õnnetusele vaatamata tegi teenistuskoer Vico täna piiril tipptasemel tööd, ajutised tõkked andsid meile ka vajamineva lisaaja sündmusele reageerimiseks ning kõige selle tulemusel saime kaks piiriribal liikunud välismaalast kohapeal kinni peetud.»