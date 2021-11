Rõuge Suurjärve sügavaimat punkti märgib poi

Et turisminduses on talvisem hooaeg suvega võrreldes pigem vaikne aeg, aitab sügavaima punkti märkimine edendada kohapealset turismi, seda enam, et Suurjärvega on seotud mitmeid legende. «Üks legend räägib, et seitse venda läksid kirikusse, kirik vajus Suurejärve kõige sügavama koha peale. Kui on kuuvalge öö, on kuulda, kuidas kirikukellad löövad. Nüüd saab ka ise minna järve äärde kuulama ning vaatama, kus see punkt täpselt asub,» lausus Rõuge vallavanem Britt Vahter.