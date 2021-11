Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul on kiirtestimine aidanud kaasa nii üldisele viiruse leviku taandumisele kui ka koolikollete arvu jätkuvale kahanemisele.

«Rõõmustav on näha, et iga nädalaga on järjest vähem positiivse kiirtesti tulemuse saanuid,» ütles Kersna. «Kuna ka üldine nakatumine on langenud, soovitame nüüd testida vaktsineerimata ja haigust põdemata õpilasi. Uuringud näitavad, et 12-15aastased vaktsineeritud noored haigestuvad kuni 10 korda vähem ja 16-19aastased kuni 5 korda vähem kui vaktsineerimata eakaaslased.»

Ministri teatel võib kool koostöös omavalitsusega ka tihedamini testida, kuid siis tuleb täiendavad testid vajadusel ise soetada. «Kiirteste tarnitakse edaspidi koolidesse arvestusega, et testitakse kaks korda nädalas vaktsineerimata ja hiljuti koroonat põdemata õpilasi,» selgitas Kersna, kelle sõnul on kiirtestimist esialgu kavas jätkata veebruarini – täpsemalt sõltub see viiruse leviku olukorrast.

Haridus- ja teadusministeeriumi eestvedamisel on 1. novembrist toimunud õpilaste, õpetajate ja koolitöötajate kiirtestimine ning igal nädalal on kogutud testimistulemuste kohta koolidelt ka tagasisidet. Ministeerium tunnustab ja tänab koole, kes on edukalt kiirtestimise läbiviimisega hakkama saanud ning iganädalaselt operatiivselt ka andmeid edastavad.