Elva valla koalitsioonileping sai allkirjad

Koalitsioonilepinguga kinnitavad osapooled, et nende jaoks on oluline Elva valla kõikide piirkondade ja valdkondade heaolu eest seismine, avatud valitsemine ja kaasamine. Lepingu sõlmijate ühine soov on, et Elva vald oleks avatud, innovatiivne, parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga vald, mis on oma tegevusega eeskujuks paljudele.