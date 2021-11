Põlva heaoluteenindajad tegid haigla töötajatele pai

Ettevõtmise algataja, massöör Anu Kolgi sõnutsi tuli ta mõttele pöörduda kolleegide poole tänu ühele oma Põlva haiglas hooldajana töötavale kliendile.

«Ta rääkis, et nad said endale Pai-kaardid, aga nende kasutamise kohad on üle Eesti laiali, peamiselt Põhja-Eestis, mistõttu vähemalt tema ei saa seda kaarti kasutada. Siis mõtlesingi, et miks me ei võiks ka ise pakkuda Põlva haigla inimestele oma teenuseid. Rääkisin tuttavate heaoluprotseduuride tegijatega - massööride, juuksurite, küünetehnikutega – ning kõik nad tulid kohe kaasa. Eriti meeldis meile see, et saime oma kingituse üle anda just enne esimest adventi, sest advendiaeg ongi headuse ja hoolivuse kuu,» sõnas Kolk.

36 erinevat protseduuri

Ühtekokku on 16 heaoluteenindajat välja pakkunud 36 erinevat protseduuri. Kasutada saavad neid haigla erakorralise meditsiini, sise- ja Covid-osakonna töötajad. «36 protseduuri jaguneb kenasti ära kolme osakonna vahel. Inimesed ise valivad, mida nad soovivad. Ajalimiiti Pai-kaardi kasutamiseks me kehtestanud ei ole,» rääkis Kolk, kelle sõnutsi on esialgu pakkumisse koondatud heaoluteenuste pakkujate protseduurid.

«Meditsiinitöötajad on pikalt pinge all töötanud, topeltvahetusi teinud. Eelkõige on neil vaja kehalist heaolu. Loomulikult võiks Pai-kaardi valdkond olla laiem, aga ma ei ole jõudnud kõigi uste taga käia. Aga igal pool, kuhu jõudsin, vastati mulle jaatavalt. Nii mõnigi protseduuride tegija küll ütles, et tal on nimistu juba täis, aga kui kuulis, et see on meedikute hüvanguks, lubas protseduuri oma Põlva haiglas töötavale kliendile kinkida. Eks see näitab, et iluvaldkonna tegijatel läheb hästi – samas nad soovivad ikkagi head teha,» märkis Kolk.

Rõõmu silmadesse

Põlva haigla sisehaiguste osakonna juhataja Madli Pintson märkis pärast kingituse vastuvõtmist: «Oleme ütlemata rõõmsad, et kohalik kogukond märkab meie rasket tööd COVIDi rindel ning toob veidigi rõõmu väsinud töötajate silmadesse. Tahaksin väga tänada Anu Kolki, kes võttis selle oma südameasjaks ja uuris kohalikelt heaoluteenindajatelt, kas nad oleksid nõus õla alla panema. Paljudele töötajatele ongi oluline just see, et nad saaksid käia kohalike teenindajate juures, mitte sõita selleks 50 kilomeetrit või rohkemgi veel.»